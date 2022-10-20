Девушка оригинально отомстила мужу за измену

Девушка оригинально отомстила бывшему мужу за измену, заблокировав его мобильный телефон

Пользовательница Reddit c ником Dramatic-Move8793 нашла оригинальный способ отомстить бывшему мужу, который ей изменял. По словам девушки, после развода экс-супруг отказался оплачивать общие счета. В ответ на это пользовательница заблокировала его мобильный телефон, поскольку он остался привязан к ее счету.

Автор поста рассказала, что развелась со своим бывшем мужем примерно четыре месяца назад, после того как узнала о его изменах. Однако, по ее словам, мужчина после развода отказался оплачивать общие супружеские счета. Девушка решила сама оплатить просроченный счет за мобильную связь на сумму в 400 долларов при условии, что мужчина позже вернет ей 200 долларов за свою долю.

«Он дал мне 90 долларов, но потом посмеялся надо мной за то, что я ожидала, что он заплатит мне остальные 110 долларов, и заявил, что он мне ничего не должен», — написала она.

Неделю назад девушка зашла в салон оператора сотовой связи и узнала, что платит в два раза больше, чем следовало платить за обслуживание телефона. Оказалось, что она продолжает платить 40 долларов в месяц за телефон бывшего мужа. Как выяснилось, мужчина не подписал необходимые документы, поэтому его номер телефона остался привязан к счету бывшей жены.

Девушка позвонила экс-супругу и объяснила ситуацию, однако он в ответ заявил, что проводит платежи за свой телефон через собственный счет и понятия не имеет, о чем она говорит, а затем повесил трубку. «Сегодня я поговорила со службой поддержки мобильного оператора и узнала, что технически телефон моего бывшего мужа принадлежит мне, поскольку он записан на мое имя. Поэтому я написала заявление в полицию, что телефон украден. Теперь он отключен», — рассказала она.

После этого бывший муж сам связался с ней с неизвестного номера. «Я сказала ему, что он должен заплатить мне за последние четыре месяца, которые я платила за его номер, плюс 110 долларов, которые я не получила от него за совместный телефонный счет. Он немедленно заплатил мне нужную сумму», — поделилась она.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как отказался оплачивать свадьбу дочери от первого брака, не пригласившей его на помолвку. Мужчина счел поведение девушки, которая предпочла компанию отчима, лицемерным, и добавил, что хитроумно отомстил ей после случившегося.