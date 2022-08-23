Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы

Отец отказался оплачивать свадьбу дочери, не пригласившей его на помолвку

Фото: Cate Bligh / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал о том, как отказался оплачивать свадьбу дочери от первого брака, не пригласившей его на помолвку. Мужчина счел поведение девушки, которая предпочла компанию отчима, лицемерным, и добавил, что хитроумно отомстил ей после случившегося.

От брака с первой женой у рассказчика остались трое детей. После развода всем им пришлось по-новому взглянуть и на своего отца, и на мать: бывшие супруги достаточно быстро обзавелись новыми возлюбленными. И хотя причиной развода стала измена матери, дети поначалу корили отца за то, что тот не оставил бывшей жене большой дом. Спустя время их отношение поменялось, и отец стал дружить со старшими детьми, но никак не мог найти подход к младшей дочери, которой исполнилось 23 года.

«Я удивился, когда ее бойфренд попросил моего благословения на брак. Когда я сказал, что не думаю, что дочь примет во внимание мое благословение, парень ответил, что именно она настояла на этом. После этого она начала проводить со мной время, это была чудесная пора. Мы вместе ходили бронировать место для свадьбы на следующее лето, я внес залог и оплатил первый взнос», — написал пользователь Reddit.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября 2017
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта 2019

Однако после этого идиллия закончилась: девушка перестала заезжать в гости и отвечать на звонки, а вскоре автор поста узнал, что и помолвка прошла без его участия. На всех фотографиях с праздника его дочь была со своим отчимом, а подпись к снимкам в соцсетях гласила: «Каждый может стать отцом. Но нужно быть настоящим мужчиной, чтобы стать папой. Я так счастлива, что он поведет меня к алтарю в следующем году!»

Автора оскорбил пост, поэтому он позвонил дочери и ее матери. В ходе разговора девушка подтвердила, что считает папой отчима. В ответ настоящий отец заявил, что его это вполне устраивает, но в этом случае отчиму полезно было бы узнать о том, что следующий платеж за свадьбу необходимо внести в ноябре.

Рассказчик признался, что переживает из-за того, что лишил денег свою дочь, зная, что у ее матери и отчима нет нужной суммы на оплату свадьбы. Но пользователи в комментариях практически единогласно встали на его сторону, попутно обвинив девушку в алчности.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о страшном семейном секрете, который ее бойфренд узнал спустя 19 лет. Мужчина выяснил, что младшая сестра на самом деле является его племянницей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес и восхитила фанатов
Гидрометцентр заявил о рекордной жаре на этой неделе в Москве
Опубликован детализированный снимок Юпитера от телескопа Уэбба
Ценам на газ в Европе предрекли рост выше 3000 долларов в сентябре
Отец хитроумно отомстил дочери-лицемерке накануне ее свадьбы
Популярный производитель чемоданов продал российский бизнес
Подсчитана доля отечественных модных брендов на рынке России к 2030 году
«Яндекс» захотел торговать чайниками и холодильниками под собственными брендами
Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.