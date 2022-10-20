Садовник парка развлечений нашел человеческий скелет во время стрижки кустов

Japan Times: садовник развлекательного парка обнаружил в кустах одетый в брюки скелет

Садовник тематического парка развлечений Universal Studios в японском городе Осака во время стрижки кустов обнаружил человеческий скелет. Об этом сообщает Japan Times.

Сотрудник обрезал деревья по периметру парка и увидел в зарослях человеческий череп. Прибывшие на место полицейские обследовали территорию с собаками-ищейками и обнаружили оставшиеся части скелета.

«Мы нашли целый скелет, одетый в брюки с мужским ремнем», — отметили в полиции.

Исходя из размеров и состояния скелета, был сделан вывод, что останки принадлежат мужчине ростом около полутора метров в возрасте 60–70 лет. По предварительным данным, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Полицейские проведут анализ костей, чтобы установить причину смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в японском городе Кадома, расположенном на острове Хонсю, в одном из кондоминиумов обнаружили скелет одинокого мужчины. По данным полиции, с момента смерти человека прошло пять лет.

