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16:58, 20 октября 2022Из жизни

Садовник парка развлечений нашел человеческий скелет во время стрижки кустов

Japan Times: садовник развлекательного парка обнаружил в кустах одетый в брюки скелет

Фото: Kyodo / Newscom / Legion-media.ru

Садовник тематического парка развлечений Universal Studios в японском городе Осака во время стрижки кустов обнаружил человеческий скелет. Об этом сообщает Japan Times.

Сотрудник обрезал деревья по периметру парка и увидел в зарослях человеческий череп. Прибывшие на место полицейские обследовали территорию с собаками-ищейками и обнаружили оставшиеся части скелета.

«Мы нашли целый скелет, одетый в брюки с мужским ремнем», — отметили в полиции.

Исходя из размеров и состояния скелета, был сделан вывод, что останки принадлежат мужчине ростом около полутора метров в возрасте 60–70 лет. По предварительным данным, никаких признаков насильственной смерти не обнаружено. Полицейские проведут анализ костей, чтобы установить причину смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что в японском городе Кадома, расположенном на острове Хонсю, в одном из кондоминиумов обнаружили скелет одинокого мужчины. По данным полиции, с момента смерти человека прошло пять лет.

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Алиса Дмитриева
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