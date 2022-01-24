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Скелет одинокого 70-летнего мужчины нашли спустя пять лет после его смерти

Останки умершего в 2017 году 70-летнего японца обнаружили в одном из кондоминиумов

Фото: Androniki Christodoulou / Reuters

В японском городе Кадома, расположенном на острове Хонсю, в одном из кондоминиумов обнаружили скелет одинокого мужчины. Об этом сообщает Japan Today.

В воскресенье, 23 января, сын владельца кондоминиума обратился в полицию и заявил, что в одной из квартир найдены человеческие останки. Сотрудники полиции начали расследование — по их данным, с момента смерти человека прошло пять лет.

В квартире проживал 70-летний мужчина. Однако в апреле 2017 года он пропал: японец не платил за квартиру, и о нем долгое время ничего не было слышно. Останки умершего были найдены на татами в комнате, оформленной в японском стиле. Дверь была заперта, и не было никаких признаков взлома.

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Евгения Черкасова
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