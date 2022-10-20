Брат пришел на свадьбу сестры в трениках и стал объектом споров в сети

Брат невесты пришел на свадьбу в спортивных штанах и подвергся критике в сети

Мужчина пришел на свадьбу сестры не в праздничном наряде и стал объектом споров в сети. На соотвествующий видеоролик обратило внимание издание Newsweek.

Пользовательница сети с никнеймом chaneltaylorreid опубликовала видео, на котором гость запечатлен в толстовке с капюшоном и спортивных штанах, предназначенных для тренировок. «Только мой брат мог прийти в таком образе на ​свадьбу», — подписала она публикацию.

Подписчики подвергли наряд гостя критике, в то время, как невеста посчитала поступок своего родственника забавным. «Я бы взбесилась, если кто-то появился на моей свадьбе в таком наряде», «Если бы он был на моей свадьбе, я бы его обязательно попросил уйти, независимо от того, кто он», — высказывались они в комментариях под роликом, который набрал более 2,8 миллионов просмотров.

В свою очередь, журналисты издания обратились к профессиональному свадебному фотографу Хуману Бахрани за комментарием по данной ситуации. «Определенно существует тонкая грань между воплощением собственного стиля на свадьбе, чтобы привлечь внимание к своей персоне, — пояснил он. Если бы я увидел это на свадьбе, я бы мало, что мог сделать в данный момент. Если бы пара или родители были расстроены из-за этого, я бы им сказал, что позже мы можем обсудить некоторые приемы фотошопа, чтобы замаскировать спортивный костюм на госте».

Ранее в октябре популярная блогерша Гэбби Гослинг пришла в белом платье на чужую свадьбу и раскаялась в своем поступке перед аудиторией.

