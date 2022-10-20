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11:03, 20 октября 2022Силовые структуры

Россиянин убил супругов и лег спать рядом с ними

На Урале мужчина, совершивший двойное убийство, признан невменяемым, его ждет лечение

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Свердловской области местный житель, совершивший двойное убийство, признан невменяемым. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Материалы уголовного дела направлены в Свердловский областной суд, который назначит мужчине принудительные меры медицинского характера и отправит на лечение в психиатрическое учреждение.

По данным следствия, житель села Байкалово 1965 года рождения вечером 17 марта 2022 года в состоянии опьянения находился в квартире у знакомых. Из личной неприязни гость зарезал хозяйку дома 1958 года рождения и ее супруга. Прибывшие полицейские нашли убийцу спящим рядом с телами, сообщил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе следствия судебная психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем в момент убийства он не осознавал характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими.

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Любовь Ширижик
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