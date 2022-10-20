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02:16, 20 октября 2022Ценности

Раскрыты подробности возвращения Zara в Россию

«Известия»: Zara, Pull&Bear и Bershka могут открыться в «Атриуме» и «Метрополисе» в Москве

Фото: РИА Новости

Магазины Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться в столичных «Атриуме» и «Метрополисе», а также в «Галерее» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Российский совет торговых центров (РСТЦ).

В настоящее время моллы ведут переговоры с группой Inditex, владеющей этими брендами. Вице-президент РСТЦ Павел Люлин сообщил, что обсуждается оплата аренды на ранее заключенных условиях.

По его словам, выбор брендов для продолжения работы в России объясняется их большей востребованностью и высокими продажами в сравнении с Oysho и Massimo Dutti. Он добавил, что менее эффективные магазины закроют после распродажи товара.

Директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина, в свою очередь, отметила, что группа Inditex готова оставить в России лишь самые прибыльные магазины, которые расположены в городах-миллионниках. По ее сведениям, компания Inditex готова оставить в стране только три бренда: Zara, Pull & Bear и Bershka.

Ранее сообщалось, что Inditex проводит предварительные переговоры по поводу возвращения на российский рынок. По словам представителей группы, руководство Inditex с момента приостановки работы магазинов на территории России пристально следит за ситуацией в стране, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости сотрудников.

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Марина Совина
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