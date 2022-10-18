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14:49, 18 октября 2022Ценности

В Zara сообщили о предварительных переговорах по поводу возвращения в Россию

Пресс-служба группы Inditex сообщила о предварительных переговорах о возвращении в Россию

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Испанская компания Inditex, в которую входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, проводит предварительные переговоры по поводу возвращения на российский рынок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

По словам представителей группы, руководство Inditex с момента приостановки работы магазинов на территории России пристально следит за ситуацией в стране, уделяя приоритетное внимание поддержанию максимально возможного уровня занятости сотрудников.

«С учетом этого Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив», — сообщили в компании.

Ранее «Ъ» заявил о планах Inditex передать бизнес в России партнеру из Азии или ОАЭ. Согласно определению Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября, ретейлер намерен передать бизнес в России третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, не являющейся «недружественной страной». Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предположила, что российское подразделение Inditex получат франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает порядка 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Карина Черных
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