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08:45, 18 октября 2022Экономика

Стало известно о планах Zara вернуться в Россию

«Ъ» заявил о планах испанской Inditex передать бизнес в России партнеру из Азии или ОАЭ

Фото: Juan Medina / Reuters

Испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) может возобновить работу в России. О планах компании заявил «Коммерсантъ» со ссылкой на определение Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября.

В судебном акте отмечается, что Inditex намерена передать бизнес в России партнеру — третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, не являющейся «недружественной страной». Руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова предположила, что российское подразделение Inditex получат франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

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Источник «Ъ», чье имя не называется, допускает, что активы Inditex в России передадут партнеру группы из ОАЭ. Похожий план ранее осуществил польский ретейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay). Антонова предположила, что передача российской структуры Inditex потребует от полугода до одного года.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигает порядка 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

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Марина Совина
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