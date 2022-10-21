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18:46, 21 октября 2022Ценности

Блогерша раскрыла способы выглядеть привлекательно без крупных затрат

Бьюти-блогерша Изабель советует вытирать лицо после умывания бумажным полотенцем

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Бьюти-блогерша Изабель из Нью-Йорка, США, раскрыла способы, с помощью которых можно выглядеть привлекательно без крупных затрат. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам 31-летней женщины, она тратит на косметику 1,1 тысячи долларов (около 68 тысяч рублей) в месяц. В связи с этим пользовательница с никнеймом @isabelle.lux, чей блог насчитывает более 357 тысяч подписчиков, придумала несколько лайфхаков, которые не требуют денежных вложений. Так, в первую очередь она призвала зрителей вытирать лицо после умывания бумажным полотенцем. «Обычные полотенца слишком грубые и содержат тонны бактерий», — заявила она.

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Кроме того, юзерша рассказала, что компоненты в составах средств для волос и тела могут негативно повлиять на кожу лица. По этой причине она порекомендовала не умываться во время принятия душа. Кроме того, американка посоветовала спать на спине, поскольку сон на боку и животе провоцирует появление морщин.

Подписчики поблагодарили Изабель за рекомендации в комментариях под роликом. «31? Ты выглядишь на 16», «Как можно умыться над раковиной, чтобы вода не стекала по рукам и одежде? Кажется, надо привыкать», «Да, а также надо всем начать тренироваться, пользоваться солнцезащитным кремом и перестать много загорать», — высказывались они.

Ранее молодо выглядящая блогерша Намво из США раскрыла секрет привлекательности в 42 года. По ее словам, она никогда не прибегала к инвазивным процедурам. Вместо них она на постоянной основе делает массаж лица, используя мезороллер с микроиглами.

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Мария Винар
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