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00:20, 21 октября 2022Мир

США обвинили в убеждении Киева в способности победить Россию на поле боя

Постпред РФ Гатилов: США убедили Киев в способности Украины победить Россию на поле боя

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globallookpress.com

Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов обвинил США в том, что они убедили Киев в способности Украины победить Россию на поле боя. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

«США убедили киевский режим в том, что Украина может каким-то образом одержать победу над Россией на поле боя», — подчеркнул дипломат.

Гатилов назвал сложившуюся ситуацию большой трагедией для обеих стран. По его словам, бессмысленных смертей будет все больше, пока Вашингтон не вынудит украинские власти сесть за стол переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом заявил, что украинские власти отвергают любые предложения о переговорах. Он добавил, что Киев продолжает обстреливать новые российские территории.

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Марина Совина
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