Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

На 87-м году жизни скончался актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

На 87-м году жизни скончался актер сериала «Она написала убийство» (Murder, She Wrote, 1984-1996) Рон Мэйсэк, сообщает DailyMail.

Смерть артиста, известного по роли шерифа Морта Мецгера в проекте, наступила в четверг, 20 октября. Мэйсэк умер по естественным причинам в окружении своей жены Кей и шестерых детей.

Рон Мэйсэк родился 1 июля 1936 года в американском городе Чикаго, а в 1954-м дебютировал в театральной гильдии. На протяжении следующего десятилетия артист участвовал в известных американских телешоу — «Я мечтаю о Джинни», «Заколдованные», «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Чудо-женщина».

В период с 1985 по 1996 год Мэйсэк снялся в 41 эпизоде сериала «Она написала убийство». Актер также занимался озвучкой в разных организациях, за что получил прозвище «король рекламы».

Ранее стало известно, что умерла исполнительница главной роли в сериале «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери.