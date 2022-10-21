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13:57, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Новость о выплате пострадавшим в Ейске только 10 тысяч рублей оказалась фейком

Сообщение о выплате пострадавшим в Ейске всего 10 тысяч рублей оказалось недостоверным
СюжетИстребитель Су-34 упал возле жилого дома в Ейске

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сообщение о выплате пострадавшим в Ейске всего 10 тысяч рублей оказалось недостоверным.

20 октября в Telegram-канале «Двач» появилось сообщение с утверждением, что компенсация пострадавшим в результате катастрофы Су-34 в Ейске составит всего 10 тысяч рублей.

К посту в канале прикреплен скриншот публикации ТАСС, где сообщается, что первые 13 жителей дома в Ейске получили единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей после ЧП с самолетом. Публикация сопровождается мемом, на котором изображен пингвин и содержится надпись «***** (удивительно) спасибо ***** (блин)».

При этом в сообщении российского агентства говорится именно о единовременной, то есть первой выплате.

Для пострадавших в Ейске предусмотрены и другие выплаты. Как заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, властями региона принято решение о финансовой помощи из бюджета Кубани. «Один миллион рублей — для семей погибших. 400 тысяч рублей — для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества», — сказала она, слова чиновницы приводит «Интерфакс».

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ и социальных сетях, при этом была опубликована в ряде проукраинских Telegram-каналов, среди которых УНИАН (874 тысячи подписчиков).

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Варвара Кошечкина
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