Новость о выплате пострадавшим в Ейске только 10 тысяч рублей оказалась фейком

Сообщение о выплате пострадавшим в Ейске всего 10 тысяч рублей оказалось недостоверным

Сообщение о выплате пострадавшим в Ейске всего 10 тысяч рублей оказалось недостоверным.

20 октября в Telegram-канале «Двач» появилось сообщение с утверждением, что компенсация пострадавшим в результате катастрофы Су-34 в Ейске составит всего 10 тысяч рублей.

К посту в канале прикреплен скриншот публикации ТАСС, где сообщается, что первые 13 жителей дома в Ейске получили единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей после ЧП с самолетом. Публикация сопровождается мемом, на котором изображен пингвин и содержится надпись «***** (удивительно) спасибо ***** (блин)».

При этом в сообщении российского агентства говорится именно о единовременной, то есть первой выплате.

Для пострадавших в Ейске предусмотрены и другие выплаты. Как заявила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, властями региона принято решение о финансовой помощи из бюджета Кубани. «Один миллион рублей — для семей погибших. 400 тысяч рублей — для пострадавших в тяжелой и средней степени. И по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи за потерю имущества», — сказала она, слова чиновницы приводит «Интерфакс».

Публикация не получила широкого охвата в российских СМИ и социальных сетях, при этом была опубликована в ряде проукраинских Telegram-каналов, среди которых УНИАН (874 тысячи подписчиков).