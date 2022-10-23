Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

78.ru: массовая драка произошла на Невском проспекте в Петербурге

Массовая драка произошла в центре Санкт-Петебурга. Происшествие попало на видео, ролик публикует 78.ru.

По информации портала, потасовка случилась вечером в воскресенье, 23 октября, на Невском проспекте около торгового комплекса «Невский центр».

Согласно предварительным данным, конфликт начался после того, как нетрезвые молодые люди начали приставать к несовершеннолетним девушкам. Последние начали отбиваться, а затем за них заступились знакомые.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

