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18:23, 23 октября 2022Россия

Массовая драка в центре Петербурга попала на видео

78.ru: массовая драка произошла на Невском проспекте в Петербурге

Массовая драка произошла в центре Санкт-Петебурга. Происшествие попало на видео, ролик публикует 78.ru.

По информации портала, потасовка случилась вечером в воскресенье, 23 октября, на Невском проспекте около торгового комплекса «Невский центр». 

Согласно предварительным данным, конфликт начался после того, как нетрезвые молодые люди начали приставать к несовершеннолетним девушкам. Последние начали отбиваться, а затем за них заступились знакомые.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Варвара Кошечкина
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