Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин

Заслуженный артист России Анатолий Колбешин умер в возрасте 81 года

Ушел из жизни заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Ярославской филармонии Ларису Гаврилову.

Колбешин скончался в возрасте 81 года. Причина смерти не раскрывается.

Уточняется, что прощание с артистом состоится в среду, 26 октября, в Ярославле. «Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа», — рассказала Гаврилова.

Колбешин родился в 1940 году в селе Радищево Ульяновской области. В 1973 году уехал из Ульяновска, чтобы профессионально обучаться пению. Поступил в консерваторию, затем стал солистом Ярославской филармонии. Всего в репертуаре исполнителя насчитывается более 200 романсов и композиций. В 2014 году Колбешин сыграл роль оперного певца в комедии «Кошки-мышки» в Российском академическом театре драмы им. Федора Волкова.

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