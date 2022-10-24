Умер заслуженный артист России Анатолий Колбешин
Ушел из жизни заслуженный артист России, солист Ярославской государственной филармонии Анатолий Колбешин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Ярославской филармонии Ларису Гаврилову.
Колбешин скончался в возрасте 81 года. Причина смерти не раскрывается.
Уточняется, что прощание с артистом состоится в среду, 26 октября, в Ярославле. «Прощание с Анатолием Ивановичем Колбешиным состоится в среду, 26 октября, в 14:00 в фойе первого этажа», — рассказала Гаврилова.
Колбешин родился в 1940 году в селе Радищево Ульяновской области. В 1973 году уехал из Ульяновска, чтобы профессионально обучаться пению. Поступил в консерваторию, затем стал солистом Ярославской филармонии. Всего в репертуаре исполнителя насчитывается более 200 романсов и композиций. В 2014 году Колбешин сыграл роль оперного певца в комедии «Кошки-мышки» в Российском академическом театре драмы им. Федора Волкова.
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