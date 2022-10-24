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21:53, 24 октября 2022Россия

Россия отреагировала на мирную инициативу немецкого города по Украине

Посольство России в Германии одобрило позицию жителей немецкого Штральзунда по Украине

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Российское посольство в Берлине высказалось о предложении жителей немецкого города Штральзунда. Ведомство одобрило их пожелание усадить представителей Москвы и Киева за стол переговоров в своей ратуше. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Дипломаты отметили, что пока рано говорить о переговорах, однако они приветствуют позицию неравнодушных. В диппредставительстве напомнили, что позиция России не изменилась и президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта для диалога в отличие от Киева, отказавшегося от дальнейших переговоров.

«Мы также рассматриваем этот шаг как призыв к властям в Киеве не затягивать конфликт, который приводит только к ненужным жертвам и разрушениям. Особенно приятно, что это предложение исходит из Мекленбурга-Передней Померании, которая имеет давние дружеские отношения с Россией», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что горожане обратились к мэру города Александеру Бадрову с предложением информировать правительство Германии о данной инициативе. В качестве площадки для проведения переговоров предлагается местная ратуша.

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Екатерина Подвигина
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