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20:25, 24 октября 2022Силовые структуры

Зарезавшую и избившую 56-летнего сожителя россиянку осудили на 12,5 года

В Чувашии осудили на 12,5 года рецидивистку, ударившую 105 раз сожителя ножом в ходе ссоры

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В Чувашской Республике суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 57-летнюю рецидивистку за убийство 56-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 2 февраля пьяная фигурантка поссорилась с кавалером, который не мог ходить из-за полученной травмы. Она 105 раз ударила его ножом и 20 раз руками и ногами по голове, шее и телу, нанеся тяжелые травмы. Мужчина скончался на следующий день в реанимации.

Отмечается, что ранее россиянка уже была судима, в том числе за убийство.

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Екатерина Власова
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