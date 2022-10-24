Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:01, 24 октября 2022Силовые структуры

Россиянку осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника

В Туве 24-летнюю жительницу Кызыла осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Туве 24-летнюю местную жительницу осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 июля прошлого года в частном доме в Кызыле россиянка по просьбе сестры присматривала за ее маленьким сыном, одновременно распивая спиртное вместе с бывшим сожителем. Между ними возникла ссора, во время которой нетрезвая фигурантка решила напасть с ножом на мужчину, который в тот момент держал на руках младенца.

«При этом удар ножом пришелся касательно по плечу мужчины, а затем в спину ребенка», — уточнили в СКР.

В результате мальчик скончался на месте от полученных ранений.

24 октября сообщалось, что в Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о намерении Зеленского получить ядерное оружие
Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС
В Кремле прокомментировали исчезновение с полок книг некоторых писателей
Эмили Ратаковски оправдалась за чересчур откровенное платье на вечеринке
Часть иностранных ценных бумаг россиян разблокируют
Стало известно о взрывах в Харькове
Команды новых российских территорий интегрируют в национальный футбол
Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей
Джонни Депп снова обратился в суд
В Чехии признали неспособность ЕС заменить российский газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.