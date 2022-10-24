Россиянку осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника

В Туве 24-летнюю жительницу Кызыла осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника

В Туве 24-летнюю местную жительницу осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника. Об этом в понедельник, 24 октября, «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 июля прошлого года в частном доме в Кызыле россиянка по просьбе сестры присматривала за ее маленьким сыном, одновременно распивая спиртное вместе с бывшим сожителем. Между ними возникла ссора, во время которой нетрезвая фигурантка решила напасть с ножом на мужчину, который в тот момент держал на руках младенца.

«При этом удар ножом пришелся касательно по плечу мужчины, а затем в спину ребенка», — уточнили в СКР.

В результате мальчик скончался на месте от полученных ранений.

24 октября сообщалось, что в Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии.