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20:52, 25 октября 2022Из жизни

Мужчина рассказал о самых нелепых провинностях перед женой

Mail: жена заставляла мужа извиняться за вмятины на диване и другие нелепые провинности

Фото: unsplash

Житель американского штата Мэн рассказал в соцсетях о самых нелепых провинностях, из-за которых жена заставляла его извиняться. На его посты обратило внимание издание Daily Mail.

Мужчина утверждает, что однажды жена разозлилась, когда он стоял перед ящиком, который ей захотелось открыть. В другой раз он случайно коснулся ножом тарелки, когда резал стейк. И в том, и в другом случае мужу якобы пришлось просить прощения.

Американец добавил, что супругу раздражает, когда он дышит ей в лицо во время сна или оставляет после себя вмятины на диване. Если между глотками на 30 секунд поставить чашку, это считается беспорядком и тоже требует извинений.

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«Мне пришлось извиняться, потому что я вывихнул голеностоп и носил на ноге ортопедический фиксатор, — жалуется мужчина в одном из постов. — Из-за него я ходил по лестнице слишком громко. Видимо, следовало лечь на уцелевшую ногу и бесшумно ползти по ступеням, цепляясь за перила».

Некоторые пользователи возмутились поведением женщины и обвинили ее в излишней строгости. Другие оценили юмор, с которым Лейтон рассказывает свои истории. «Это очень смешно. Хотела бы я, чтобы мой муж так извинялся каждый раз, когда он меня расстраивает», — говорится в одном из комментариев.

Ранее сообщалось, что столетние супруги-долгожители из Великобритании прожили вместе 75 лет и назвали ежедневные препирательства секретом крепкого брака.

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Алиса Удовик
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