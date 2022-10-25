Таможенники раскрыли контрабанду леса из России в КНР на 96 миллионов рублей

В Чите обнаружили контрабанду древесины в КНР на 98 миллионов рублей, возбуждено дело

В Забайкальском крае таможенники обнаружили организованную группу, незаконно экспортирующую пиломатериалы в Китай. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Читинской таможни.

Известно, что банда вывезла в КНР 37,7 тысячи кубических метров древесины на 96 миллионов рублей. Отмечается, что гражданин Китая заключал договоры с партнерами из КНР на поставку пиломатериалов из России. Он отвечал за финансирование и распоряжался товаром. В России организовывал контрабанду местный бизнесмен. Он искал и привлекал фирмы для участия в экспорте, а также закупал и оформлял поддельные документы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.