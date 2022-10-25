В России захотели освободить вузы от обязательной эвакуации при угрозе теракта

Минобрнауки России хочет освободить вузы от обязательной эвакуации при угрозе теракта

Минобрнауки России хочет освободить вузы и научные организации от обязательной эвакуации при угрозе теракта. Об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства страны, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предлагает внести изменения в 46-й пункт требований к антитеррористической защищенности объектов Минобрнауки и подведомственных ему организаций. В пояснительной записке уточняется, что на данный момент единственной формой реагирования должностных лиц при угрозе теракта является эвакуация с объекта сразу после получения информации о грозящей опасности.

«Таким образом, отсутствие нормативного закрепления вариативности действий администрации объекта (территории) при угрозах не позволяет принимать решения о необходимости проведения эвакуации с учетом реалистичности угрозы и реализуемых на объекте (территории) мер антитеррористической защищенности», — объяснили в записке.

В связи с этим ведомство предлагает внести в требование положения, которые будут касаться действий работников, учеников, а также охранников объектов и администрации при получении информации об угрозе совершения теракта.

Ранее в России задумали обязать вузы формировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму. Соответствующий приказ разработало Минобрнауки страны.