Таможенники избежали наказания за флешку с итогами работы ФСБ

В Петербурге суд освободил от наказания троих экс-таможенников за доступ к гостайне

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор троим фигурантам уголовного дела о незаконном доступе к сведениям, составляющим государственную тайну. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Константина Козинцева, Ивана Лапшина и Михаила Самохина признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей.283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Они получили условно от 3,5 до четырех лет, однако избежали наказания — суд освободил их в связи с истечением сроков давности.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа «Совершенно секретно».

Подсудимые в прошлом работали в таможне, а Лапшин еще и в ФСБ, указывает «Фонтанка». Именно он фигурировал в уголовном деле бывшего замглавы петербургского управления Росреестра Бориса Авакяна, обвиняемого в неуплате таможенных платежей. Во время обыска у него была найдена флешка с данными о прослушке, биллингах и другой оперативной информацией ФСБ, составляющей гостайну.

По версии следствия, Лапшин, Козинцев и Самохин получили секретные сведения с итогами работы оперативников спецслужбы в 2015-2016 годах от некой сотрудницы ФСБ, пишет «Коммерсантъ». Благодаря этой информации Авакян был в курсе расследования и долгое время скрывался от следствия.

