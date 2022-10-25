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04:31, 25 октября 2022Интернет и СМИ

В США назвали помощь Киеву тяжелым бременем для американских налогоплательщиков

Washington Examiner: американские налогоплательщики страдают из-за объемов помощи Украине

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Обозреватель Том Роган заявил, что американские налогоплательщики страдают из-за объемов помощи Киеву. Об этом он написал в своей статье для Washington Examiner.

Роган подчеркнул, что помощь Киеву стала тяжким грузом для американцев. Он призвал администрацию президента Соединенных Штатов Джо Байдена внести ясность относительно его целей на Украине. «Если десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков идут на Украину, мы достойны того, чтобы знать, каковы цели Байдена в этой стране», — заявил обозреватель.

Он также призвал европейских союзников принимать более активное участие в вопросах помощи Украине. «Абсурдно, что самые богатые европейские державы делают так мало по сравнению с США для поддержания демократической безопасности своего континента. <...> Республиканцам нужно продолжать поддерживать Украину. Но европейские державы должны делать гораздо больше», — говорится в материале.

Ранее американские конгрессмены допустили вероятность раскола среди республиканцев по вопросу оказания дальнейшей военной помощи Украине. Отмечалось, что мнения внутри Республиканской партии разнятся.

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Варвара Кузьмина
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