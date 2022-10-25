Россиянина задержали за убийство матери четырех детей из чувства ревности

На Алтае 39-летнего мужчину задержали за убийство матери четырех детей из чувства ревности

В Алтайском крае 39-летнего местного жителя задержали за убийство 37-летней бывшей жены из чувства ревности. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, вечером 24 октября фигурант увидел свою бывшую супругу с другим мужчиной. Известно, что женщина была многодетной матерью и воспитывала четырех детей в возрасте от 3 до 13 лет. Когда она заметила, что за ней следит бывший муж, то села в автомобиль и уехала. Ревнивец начал ее преследовать.

В пути россиянке пришлось совершить вынужденную остановку и съехать с дороги. Тогда разъяренный экс-супруг подбежал к ее машине, разбил стекло дверцы, схватил увиденный в салоне складной нож и неоднократно ударил им потерпевшую в грудь и шею. Она скончалась на месте. После этого мужчина позвонил в полицию и сообщил стражам порядка о преступлении.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Детей погибшей отдали на попечение близким родственникам.

