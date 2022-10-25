Цена на газ в одном из регионов США стала отрицательной

Bloomberg: в Западном Техасе цены на газ стали отрицательными впервые с 2020 года

В Западном Техасе — регионе штата Техас в США — стоимость природного газа опустилась ниже нуля впервые с 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам трейдеров, 25 октября цены на топливо с поставкой на следующий день упали до минус двух долларов за один миллион BTU (британских тепловых единиц). На прошлой неделе газ оценивался в пять долларов за миллион BTU.

Американская газотранспортная система оказалась не готова к резкому увеличению добычи газа. В результате возник переизбыток топлива, из-за которого производителям приходится платить за то, чтобы у них забирали газ, и цены становятся отрицательными. Усугубляет ситуацию плановое техобслуживание газопроводов Пермского бассейна. Эксперты прогнозируют стабилизацию цен после окончания работ в конце недели.

В текущем году добыча газа в США достигла рекордного уровня, поскольку глобальные перебои с поставками разогнали цены на топливо, что привело к резкому повышению спроса на поставки из Соединенных Штатов. Большую часть экспорта обеспечил Техас, где находятся большие запасы нефти и природного газа, и сырье продается по одним из самых низких цен в стране.

Параллельно стоимость газа снижается в Европе — цены на ноябрьские фьючерсы опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров впервые с 14 июня. Поводом для такой динамики стала теплая погода в Европе, увеличение выработки ветрогенерации и снижение опасений по поводу обеспеченности региона газом в предстоящий зимний период.