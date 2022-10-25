Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:15, 25 октября 2022Экономика

Турция высказалась о помощи России в обходе санкций

Турция опровергла обвинения в помощи России в обходе финансовых санкций

Фото: Amir Cohen / Reuters

Министр финансов Турции Нуреддин Небати в интервью Financial Times опроверг обвинения в помощи России в обходе финансовых санкций.

Он уверен, что оппозиционные элементы внутри и за рубежом намеренно ставят под сомнение финансовые связи страны с Россией. «Турция очень аккуратно действует в рамках международной финансовой системы. Это не та страна, действия которой могут привести к нарушениям в системе, и мы в этом абсолютно уверены», — сказал Небати.

Чистый приток средств в экономику Турции за восемь месяцев года достиг рекордных 28 миллиардов долларов. «Все приходит к нам законными путями», — заверил министр. Он понадеялся, что приток денег в страну продолжится и позволит Анкаре «очень комфортно» избежать кризиса платежного баланса в 2023 году.

Ранее сообщалось, что власти Турции настойчиво добиваются скидки на российский газ, кроме того, Анкара попросила «Газпром» отсрочить платежи. Желание Турции не выходит за грани разумного, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт
Жители российского региона показали солнечное затмение на видео
Госкомпаниям велели удвоить один тип расходов
Звезда сериала «СашаТаня» рассказала о смене двух домов за месяц
Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки
В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер
Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых
Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.