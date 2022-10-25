В Кремле попросили не волноваться из-за просьб Турции по газу

Песков попросил не волноваться из-за просьбы Турции дать скидку на газ и отсрочить платежи

Желание Турции получить скидку на российский газ и отсрочить платежи за него не выходит за грани разумного, чего нельзя сказать о «санкционных упражнениях коллективного Запада». Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра казначейства и финансов республики Нуреддина Небати, передает РБК.

Отвечая на вопрос, не опасаются ли в Москве того, что Турция злоупотребит своим положением в газовой сфере, представитель Кремля попросил не волноваться на эту тему.

«Есть мировая конъюнктура для торговли газом... Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы. Поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим», — подчеркнул он.

Песков признал, что в настоящий момент Турция является одним из крупнейших получателей российского газа и ее роль продолжает расти. По территории страны проходит газопровод «Турецкий поток», через который газ получают европейские страны, а кроме того, после подрыва газопровода «Северный поток» Россия решила создать в Турции новый газовый хаб.

Небати в интервью Financial Times рассказал, что Анкара ожидает от переговоров по скидкам и отсрочке «хорошие новости». Деталей обсуждения он не привел, но в сентябре агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывало, что Турция добивается скидки в размере 25 процентов. Что касается отсрочки, то ранее источник с российской стороны отрицал соответствующие переговоры.