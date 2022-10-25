В России выросли инфляционные ожидания

Банк России: инфляционные ожидания россиян в октябре выросли до 12,8%

Инфляционные ожидания россиян в октябре продолжили расти — они увеличились до 12,8 процента с 12,5 процента в сентябре. Такие данные приводит Банк России в недавнем отчете «инФОМ».

Около 38 процентов опрошенных в октябре заметили подорожание мяса и птицы, 29 процентов респондентов подчеркнули, что подорожала молочная продукция, 28 процентов отметили подорожание чая, кофе и лекарственных препаратов.

Также, по данным опроса, 33 процента участников были вынуждены экономить на путешествиях, 28 процентов — на одежде и обуви, а 25 процентов респондентов экономили на ремонте.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что цены продолжат снижаться до конца года, так что итоговая инфляция опустится до 12 процентов. Надеяться на такой результат властям позволяла динамика летних месяцев.