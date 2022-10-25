Россиянин похитил знакомого и привязал его на поводок к машине

В Новосибирске мужчина похитил знакомого и привязал его на поводок к машине из-за долга

В Новосибирске полицейские задержали 21-летнего местного жителя, который из-за денежного долга похитил знакомого и вывез в безлюдное место, где привязал его к машине на поводок для выгула собак. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанного подозревают в совершении преступления по статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений»).

По данным следствия, молодой человек предложил потерпевшему поучаствовать в афере — за вознаграждение зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, открыть на свое имя банковский счет и передать все документы третьему лицу. Однако, когда на одну из карт поступили деньги, потерпевший их потратил. Знакомый потребовал от него вернуть все средства.

Он со своим приятелем насильно вывез должника в безлюдное место и там привязал поводком к буксировочному крюку, после чего машина начала движение. Позже заложника увезли в квартиру, где удерживали до приезда полицейских, которые установили его местонахождение и освободили.

Фигурант дела признал вину.