СберСтрахование и Rambler&Co выявили мнение автовладельцев о безопасной езде

Каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег

Каждый третий водитель меняет летнюю резину на зимнюю, лишь когда выпадает первый снег. При этом большинство автовладельцев (59 процентов сразу переобувают колеса, как только наступают заморозки. Такие результаты получили СберСтрахование и аналитики медиахолдинга Rambler&Co в ходе опроса интернет-пользователей со всей России.

Хранят резину обычно в гараже (60 процентов). 15 процентов автомобилистов отвозят ее на дачу, 10 процентов сдают в специальный сервис, 9 процентов — оставляют в квартире. 2 процента опрошенных каждый год покупают новый комплект, а старый выбрасывают или продают. 4 процента резину вообще не меняют.

Респонденты также рассказали, как меняют колеса. 60 процентов обращаются в автосервис, 35 процентов справляются самостоятельно, 3% привлекают к процессу супругов, 2 процента — друзей и знакомых.

«Россияне уверены, что безопаснее всего водить машину летом, — так ответили 84% опрошенных. Однако ДТП случаются в любое время года — даже с опытными и осторожными водителями, ведь ситуация на дороге может измениться в один миг и предсказать это невозможно. Не беспокоиться о непредвиденных расходах автомобилистам помогает полис каско. Наличие полиса убережет водителей от финансовых затрат на восстановление транспортного средства: страховая возьмет на себя все затраты на ремонт автомобиля», — говорит Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Защитить себя от аварии, к сожалению, невозможно. Если водитель беспокоится о себе и своём автомобиле, то следует заблаговременно позаботиться о страховке. Полис каско можно приобрести на сайтах СберСтрахования и Сбера либо в приложении СберБанк Онлайн без предварительного осмотра машины. При страховом случае клиентам доступно урегулирование дистанционно через мобильное приложение «СберСтрахование».

11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования смогут приобрести полис каско с выгодой до 25 процентов. Приобрести полис на специальных условиях можно будет на сайте страховой компании. Такие условия приурочены к акции Зелёный день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.

