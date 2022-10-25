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15:16, 25 октября 2022Среда обитания

Жители российского села потребовали закрыть свалку из-за пожаров

«Ъ»: жители села Борисовка рядом с Новороссийском потребовали закрыть свалку из-за пожаров

Фото: телеграм-канал «Моя Борисовка»

Жители села Борисовка недалеко от Новороссийска потребовали закрыть мусорную свалку рядом с горой Щелба. Россияне написали обращение к президенту Владимиру Путину после череды пожаров на полигоне, сообщает «Коммерсантъ».

Мусорный полигон относится к компании «Терра-Н» и может принимать в год 160 тысяч тонн отходов. В сентябре-октябре 2022 года на свалке произошло несколько пожаров. В один из дней огонь охватил 800 квадратных метров площади, а через несколько недель возгорание произошло на участке в 200 квадратных метров.

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В итоге жители села обратились в Минприроды России, Генеральную прокуратуру и надзорные органы региона, однако проблема не решилась. Теперь они обратились к президенту страны и попросили закрыть свалку. По словам авторов обращения, владелец полигона нарушает экологическое законодательство, а работа свалки вредит природе и населению — после пожара больше суток жители страдали из-за дыма от тлеющих очагов. В письме указали, что компания также допускала утечку свалочного фильтрата. Кроме того, в российском селе недовольны тем, что по местным дорогам осуществляют транзитное движение мусоровозов.

Ранее в Гатчинском районе Ленинградской области на полигоне «Новый Свет-ЭКО» для твердых бытовых отходов сошла «лавина» из мусора. В комитете государственного экологического надзора региона возможной причиной инцидента назвали нарушение технологии складирования отходов.

Нина Ташевская
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