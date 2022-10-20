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18:59, 20 октября 2022Среда обитания

В Ленинградской области сошла «мусорная лавина»

На полигоне твердых бытовых отходов в Гатчинском районе сошла «мусорная лавина»

Фото: страница «Полигон ТБО «Новый Свет-ЭКО» во «ВКонтакте»

В Гатчинском районе Ленинградской области на полигоне для твердых бытовых отходов сошла «лавина» из мусора. Внимание на инцидент обратила газета «Коммерсантъ».

Сход «мусорной лавины» на полигоне «Новый Свет-ЭКО» произошел в среду, 19 октября, однако известно о нем стало только на следующий день. В комитете государственного экологического надзора Ленинградской области возможной причиной инцидента назвали нарушение технологии складирования отходов, которая заключается в отсыпке откоса инертными материалами, позволяющей прочно и безопасно сцеплять слои между собой.

В данный момент устранением последствий инцидента занимаются специалисты регионального экологического надзора, а также мобильной лаборатории. Последние взяли пробы воздуха, чтобы проанализировать уровень его загрязнения в соседних с полигоном населенных пунктах.

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Сход «мусорной лавины» на гатчинском полигоне происходит не впервые. Кроме того, местные жители много раз жаловались на плохой запах возле «Нового Света-ЭКО».

В октябре в Ивняковском сельском поселении в Ярославской области обнаружили экстремально токсичную стихийную свалку. По данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, на полигоне нашли ядовитые химические отходы.

Полина Кислицына
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