Британцы рассказали об отношении к отставке Трасс

YouGov: 53% опрошенных британцев не сочувствуют бывшему премьеру страны Лиз Трасс

Больше половины жителей Великобритании не испытывают сочувствие к бывшему премьеру страны Лиз Трасс. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела компания YouGov.

Отмечается, что только 4 процента британцев сильно сочувствуют ушедшей с поста Трасс, 13 процентам — немного жаль политика, 23 процента респондентов «не особо» сочувствуют ей. При этом 53 процента опрошенных граждан не испытывают к политику никакого сочувствия.

Опрос проводился 25 октября среди 3027 совершеннолетних жителей Великобритании.

Трасс объявила об отставке 20 октября после провала своей экономической политики и на фоне растущего недовольства со стороны коллег по Консервативной партии. Она пробыла в должности премьера меньше всего в истории — 49 дней. До этого антирекорд по количеству дней пребывания на посту премьера принадлежал Джорджу Каннингу.

