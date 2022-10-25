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07:00, 25 октября 2022Среда обитания

США уличили в безответственном обращении с мусором

The Guardian: в США лишь 5 процентов пластиковых отходов подлежит переработке

Фото: Bernd Thissen / Globallookpress.com

В США лишь пять процентов ежегодно образующихся пластиковых отходов подлежат переработке. В безответственном обращении с мусором властей страны уличила международная экологическая организация Greenpeace в своем исследовании, пишет The Guardian.

По данным специалистов, в 2021 году американцы выбросили 51 миллион тонн пластиковых отходов — 95 процентов этого мусора оказалось на свалках, в океанах и в атмосфере в виде мельчайших вредных частиц.

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Экологи считают, что проблема связана с тем, что ни один тип пластиковой упаковки в США не соответствует определению «вторично перерабатываемый», которое используется Федеральной торговой комиссией. «По сути дела, большая часть пластика просто не подлежит вторичной переработке. Реальное решение — перейти на системы повторного использования», — заявила представительница Greenpeace США Лиза Рамсден.

В марте Ассамблея Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) приняла резолюцию о запрете в ближайшем будущем загрязнения природы пластиком и его отходами. Ожидается, что к 2024 году будет разработан договор, который поспособствует решению этой проблемы.

Нина Ташевская
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