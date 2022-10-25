Сообщение о работе военной инспекции на дорогах России оказалось недостоверным

Новость о работе военной автоинспекции на дорогах России оказалась недостоверной

Сообщение о работе Военной автоинспекции (ВАИ) на дорогах России оказалось недостоверным.

19 октября на сайте портала Akket появилась информация, что, начиная с 21 октября, на дорогах России работают патрули Военной автоинспекции. В некоторых публикациях в социальных сетях в то же время распространили пост о том, что сотрудники ВАИ будут раздавать повестки водителям призывного возраста.

Однако ВАИ не находится в структуре МВД, это подразделение военной полиции Минобороны. Его задача — контроль за военными транспортными средствами, в том числе на дорогах общего пользования. Перечень причин, по которым ВАИ разрешается останавливать проезжающие мимо автомобили, строго регламентирован. Он ограничивается лишь случаями, когда машина едет без госномеров или транспорт имеет нарушения регистрационных действий.

Как отмечалось на портале «Объясняем.РФ», повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав аппарата усиления.

Кроме того, в СМИ и социальных сетях не зафиксировано ни одного сообщения, указывающего на то, что сотрудник ВАИ выдал кому-либо повестку. Также не зафиксировано сообщений о массовой работе ВАИ на дорогах России.

Публикация Akket не получила охвата в российских СМИ, но при этом была распространена в социальных сетях. В некоторых постах содержится недостоверная информация о том, что сотрудники ВАИ будут выдавать повестки.