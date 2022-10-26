Французский премьер заявила о важности сохранения каналов диалога с Россией

Премьер Франции Борн заявила о важности сохранения каналов диалога с РФ после спецоперации

Французский премьер-министр Элизабет Борн указала на то, что российская специальная военная операция (СВО) рано или поздно завершится, а также отметила важность сохранения после этого каналов диалога с Москвой, сообщает ТАСС.

«Этот конфликт долгий, но однажды он завершится. После его окончания Россия по-прежнему останется нашим соседом. Она является и останется крупной державой», — заявила она.

По ее мнению, разрешить конфликт на Украине возможно лишь дипломатическим путем. «Именно поэтому мы сохраняем каналы диалога с Россией», — заключила Борн.

Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, что начало российской СВО на Украине вернуло отношения Москвы с Европой в то состояние, в котором они были до 2002 года, когда Россия находилась в состоянии изоляции, а Европа и Запад совместно выступали против нее.