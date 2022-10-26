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13:18, 26 октября 2022Силовые структуры

В России возбудили дело из-за оскорбления украинцев

«Ъ»: в Омске возбуждено уголовное дело из-за оскорбления местным жителем украинцев

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Омске в отношении местного жителя возбудили уголовное дело из-за того, что он, как утверждают правоохранители, оскорбил украинцев в интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным силовиков, 52-летний безработный Николай Карнышов писал комментарии во «ВКонтакте» с «негативными высказываниями в адрес украинского народа». Первый эпизод, включенный в дело, относится к декабрю 2021 года. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Посты позднее были удалены.

Дело возбуждено по статье 282 УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды.

В сентябре Карнышов уже был осужден на два года условно по другому делу об оскорблении — в соцсети он называл женщин источником всех проблем и говорил, что они нужны только для размножения. В суде он признал вину, раскаялся и извинился. Тогда же указывалось, что в 2021 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за унижение группы лиц по национальному признаку.

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Антон Похиляк
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