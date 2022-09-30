Россиянин назвал женщин источником всех проблем и получил условный срок

В Омске называвший женщин источником всех проблем 51-летний мужчина получил условный срок

Октябрьский районный суд Омска приговорил 51-летнего местного жителя к двум годам колонии условно за унижение женщин в интернете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Россиянин признал вину, раскаялся в содеянном и извинился перед теми, кого оскорбил его пост.

По данным инстанции, омич разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст с оскорблениями в адрес женщин. В частности, он называл их источником всех проблем и говорил, что они нужны только для размножения, уточняет РИА Новости.

Известно, что в 2021 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за унижение группы лиц по национальному признаку.

31 августа сообщалось, что на Урале мужчину оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к расправе над силовиками в соцсетях.

