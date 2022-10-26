Российские системы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS в приграничных регионах

Минобороны заявило, что российские системы ПВО сбили 13 снарядов HIMARS ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в приграничных российских регионах. Об этом в среду, 26 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что снаряды были сбиты около населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка и Никольское, которые находятся в Херсонской области, а также в районе Новоникольского в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, системы ПВО за минувшие сутки уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Херсонских областях, а также в Донецкой народной республике и в ЛНР.

Ранее в министерстве заявили, что системы ПВО сбили в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM в Херсонской области и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.