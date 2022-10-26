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10:05, 26 октября 2022Моя страна

В Тюменской области обнаружили редких журавлей

В Тюменской области обнаружили двух редких особей стерха

Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

На территории Аромашевского района Тюменской области в окрестностях деревни Усть-Лотовка обнаружены две особи стерха, редкого вида журавлей. Об этом сообщает Росприроднадзор.

Уточняется, что птицы окольцованы. Журавли находятся в этой местности уже около двух недель.

О найденных стерхах сообщили руководству Окского заповедника, который направил запрос о выдаче разрешения на изъятие птиц. Эксперты осмотрят стерхов и в случае угрозы их жизни передадут заповеднику.

Стерх или белый журавль — эндемик северных территорий России. Эти журавли находятся под угрозой исчезновения и внесены в списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России.

В мае на Гужирных озерах в Ивано-Арахлейском природном парке Забайкалья впервые заметили даурских журавлей. По мнению специалистов, это говорит о том, что на данных территориях уровень охраны достаточно высок, поскольку основные места обитания даурского журавля расположены в 200-300 километрах юго-восточнее Гужирных озер.

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Алина Гончарова
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