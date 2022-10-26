Байден заявил о помощи американской армии в лидировании США на мировой арене

Байден заявил, что США ведут мир с помощью дипломатии, которую подкрепляет лучшая армия

Американский президент Джо Байден заявил, что США, используя дипломатию, продолжают вести за собой остальные страны, а помогает им в этом Пентагон, сообщает РИА Новости.

По его словам, в эпоху меняющегося мира Вашингтон не собирается оставлять позицию лидера на мировой арене. Байден подчеркнул, что США будут и дальше вести за собой остальных благодаря использованию дипломатии, которая дополнительно подкреплена самой лучшей армией в мире.

Ранее бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк в выступлении для немецкого аналитического центра «Институт Шиллера» высказался о способах урегулирования кризиса на Украине. Он поддержал план американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию украинского конфликта с помощью дипломатии. Политик выделил роль ООН в предложении Маска, поскольку, по его мнению, жители Крыма обладали правом на проведение референдума, чтобы решить, останется полуостров у Украины или войдет в состав России.