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18:52, 26 октября 2022Силовые структуры

Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома

В Волгограде троих 18-летних парней задержали за убийство россиянина ради 100 тысяч рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгограде троих 18-летних парней задержали по подозрению в убийстве 23-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 30 сентября подельники приехали в квартиру потерпевшего в доме №2 на Чигиринской улице якобы для того, чтобы купить у него бытовую технику, о продаже которой они узнали из объявления. Зайдя внутрь помещения, они связали молодого человека и вынудили его сообщить им данные карт и пароль от телефона. На следующее утро они убили его выстрелом в голову из пистолета. От полученных ранений волгоградец скончался на месте.

После этого один из сообщников пошел в гипермаркет и снял с карты убитого 100 тысяч рублей. Тело погибшего было обнаружено 3 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Благодаря совместным усилиям следователей, криминалистов и полицейских личности подозреваемых были установлены. Сейчас с ними проводятся следственные действия. У молодых людей изъяли оружие и оставшиеся деньги. Решается вопрос об их аресте.

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Елизавета Новикова
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Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
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