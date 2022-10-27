В США задумали смягчить потолок цен на российскую нефть

Bloomberg узнал о возможном смягчении США потолка цен на российскую нефть

Американские власти задумали пересмотреть условия введения предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Мягкие условия

Bloomberg узнал о возможном смягчении США потолка цен на российскую нефть и заявил, что стоимость ресурса могут поднять. Ограничения намерены ввести только страны «Большой семерки» (G7) и Австралия. Однако Вашингтон намерен привлечь к кампании Новую Зеландию и Норвегию. Южная Корея в частном порядке сообщила G7 о планах поддержать санкции против российского сырья.

Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией

В свою очередь высокопоставленный чиновник Минфина США, имя которого не называется, заявил, что Вашингтон никогда не рассматривал диапазон предельных цен на нефть вместе с союзниками. Ожидается, что решение по потолку цен озвучат до 5 декабря, когда вступит в силу восьмой пакет санкций Евросоюза против России.

5 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в рамках которого устанавливается потолок цен на российскую нефть. Также вводятся персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, связанных с проведением референдумов о вхождении в состав России четырех новых регионов.

Стоимость нефти

Данные о предельном потолке цен на российскую нефть менялись. Сначала сообщалось, что Министерство финансов США предлагало установить этот уровень в диапазоне от 40 до 60 долларов за баррель.

60 долларов за баррель российской нефти составит потолок цен

Позже Bloomberg сообщил, что американские власти предлагают повысить это значения до 60 долларов за баррель.

Министры финансов стран-участниц G7 договорились об установлении потолка цен на российскую нефть в начале сентября. Его намерены объединить с эмбарго на морские перевозки российской нефти.

Реакция России

Президент России Владимир Путин предупредил страны Запада, какие последствия повлечет за собой введение потолка цен на российское сырье. По его словам, ограничения являются глупость, поскольку они приведут к подорожанию ресурса.

Мы основывались всегда на долгосрочных контрактах. Все должны быть уверены в стабильности. Они настаивали на спотовых ценах, навязали дурацкие решения Владимир Путин президент России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Москва полностью перестанет поставлять нефть и газ тем странам, которые введут ограничения против российской нефти.

25 октября стало известно, что в России намерены ввести потолок цен на поставки нефти по морю. По данным газеты «Коммерсантъ», Минтранс России разработал проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, позволяющих правительству установить потолок стоимости фрахта для определенного ряда грузов.