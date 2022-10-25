В России собрались ввести потолок цен на поставки нефти по морю

«Ъ»: Минтранс России предложил установить потолок на ставку фрахта для перевозок нефти

Минтранс России предложил проект поправок к Кодексу торгового мореплавания, которые позволят правительству установить потолок стоимости фрахта для определенного перечня грузов. По данным «Коммерсанта», речь в первую очередь идет о нефти и нефтепродуктах.

В документе, опубликованном на regulation.gov.ru, указано что под регулирование попадают грузы российских отправителей и получателей, перевозимых из российских портов или в них судами, у которых владельцы или бенефициары — российские физические или юридические лица, федеральные власти, субъекты федерации или муниципальные образования.

Власти собрались ввести предельные ставки в связи с их неконтролируемым ростом. С момента ввода войск на Украину в феврале 2022 года цены на поставки российской нефти поднялись в два-четыре раза, а по некоторым направлениям — на порядок. Такая ситуация снижает привлекательность закупок у российских компаний.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев рассказал, что ставка фрахта на перевозку нефти из Новороссийска в Средиземноморье достигла 23-25 долларов за тонну, из порта Козьмино на Дальнем Востоке в порты Китая — 10-12 доллара, а в Индию — более 30 долларов.

Текущая стоимость основного российского экспортного сорта Urals в 72-73 доллара за баррель позволяет нефтяным компаниям работать с прибылью. Однако в декабре вступает в силу европейское нефтяное эмбарго, которое может резко изменить ситуацию. При этом текущие ставки фрахта сказываются на продажах уже сейчас — индийские компании начинают переориентироваться на нефть из ОАЭ, поскольку она оказывается дешевле российской.

В то же время эксперт заметил, что большая часть российских грузов перевозится иностранными судами, которые будут игнорировать требования российских властей. С одной стороны, подчеркнул Кондратьев, желание правительства сдержать ставки понятно, но с другой, оно может только создать асимметрию, реальное же влияние на рынок будет незначительным.

Ранее сообщалось, что для экспорта угля и других насыпных грузов власти решили к 2030 году построить более 90 новых судов. При этом эксперты указывают, что нынешние судостроительные мощности загружены на годы вперед и не готовы выполнить такой заказ, а строительство новых верфей под вопросом из-за отсутствия отечественного оборудования и санкций на поставки его из-за рубежа.