В России собрались за восемь лет построить новые суда для перевозок угля

Минэнерго решил разработать восьмилетний план строительства судов для перевозки угля

На фоне проблем с балкерными судами (используются для перевозки насыпных грузов) Минэнерго заявило о необходимости разработки отдельной программы по развитию балкерного флота в перспективе десяти лет. Об этом со ссылкой на презентацию Российского энергетического агентства, структуры ведомства, пишут «Ведомости».

Потребности российских экспортеров в период до 2030 года оцениваются в 79 судов класса Panamax (дедвейт 52,5 тысячи тонны) и 13 единиц класса Capesize (дедвейт 170 тысяч тонн). В Минпромторге уточнили, что основой для программы должна стать консолидированная потребность заказчиков.

В презентации указано, что в негативном сценарии экспорт российского угля к 2030 году упадет на 64 миллиона тонн или 30 процентов к уровню 2021 года. В целевом сценарии падение составляет только 1,8 процента или четыре миллиона тонн. В 2022 году предполагается снижение поставок топлива за рубеж на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.

Минпромторг оценивает потребность в судах балкерного флота в 126 единиц, в том числе 48 крупнотоннажных сухогрузов. Дополнительно к ним потребуется 98 судов класса Handymax (дедвейт 40-50 тысяч) и Panamax. В своих оценках представитель ведомства сослался на данные Минтранса и Минсельхоза. При этом он уточнил, что подтверждения от заказчиков нет, и надо сначала уточнить характеристики судов и возможность их строительства в России.

Из-за значительного дефицита ресурсов Минпромторг собирается сосредоточиться на разработке стандартных проектно-технических решений, чтобы обеспечить серийность производства. Основными рисками называются загруженность производственных мощностей, а также необходимость локализации важного судового оборудования.

По оценке директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, в настоящее время сухогрузный флот России насчитывает 902 судна общим дедвейтом 6,2 миллиона тонн. При условии двух рейсов в месяц объем перевозки достигает 145 миллионов тонн, что недостаточно не только для вывоза угля, но и всех других насыпных грузов. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров указал, что до 2024 года верфи, способные строить такие суда, полностью загружены заказами, при этом в сроках не учитываются поставки оборудования из стран, присоединившихся к санкциям.

Ранее консалтинговая компания Coalmint предсказала резкое падение поставок российского угля в Индию. Одной из причин такой ситуации был назван долгий период ожидания угольных судов и отказ владельцев балкерного флота сотрудничества с российскими компаниями.