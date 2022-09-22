Поставкам российского угля в Индию предсказали резкое падение

Coalmint: поставки российского угля в Индию в сентябре упадут на 30 процентов

Импорт российского угля в Индию по итогам сентября сократится на 30 процентов, до 1,4 миллиона тонн, и в дальнейшем будет ограничен как минимум в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Coalmint пишет «Коммерсантъ».

Причиной таких ограничений названы логистические трудности. Это долгий период ожидания угольных судов, а также ухудшение ситуации с трафиком в районе датских проливов, которые соединяют Балтийское море с Северным. Европа наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) и дизельного топлива, а суда с ними удерживают маршрут более длительное время.

Второй фактор стал значимым на фоне увеличения поставок в Азию из северо-западных портов, в первую очередь из Усть-Луги. До вступления в силу эмбарго ЕС в отношении российского угля поставки оттуда чаще всего шли в страны Северной Европы.

Третьей важной причиной снижения поставок станет отказ западных компаний страховать перевозку российских угольных грузов из-за санкций. Две недели назад директор по логистике СУЭК Денис Рахимжанов указывал, что в текущих обстоятельствах российским поставщикам доступны только 30 процентов мирового балкерного фрахта, хотя еще в феврале, до ввода российских войск на территорию Украины, они могли использовать 100 процентов флота.

По оценке Coalmint, к зиме ситуация с судами не изменится, так как страны пытаются пополнить свои запасы. Однако в долгосрочной перспективе эксперты ожидают увеличения поставок, поскольку уголь Индии нужен, а российские поставщики, чья доля в местном импорте составляет всего 4 процента, готовы поставлять товар хорошего качества и с большими скидками.

Ранее глава угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева рассказала, что Япония и Южная Корея, одни из крупнейших до последнего времени покупателей российского угля, отказались от контрактов. На этом фоне в Минэнерго не исключают, что российские угольные компании столкнутся с массовым банкротством.