Силовики начали проверять мобильные телефоны жителей Бердянска

Силовики начали выборочную проверку телефонов жителей Бердянска из-за военной цензуры

Власти Бердянска объявили, что с четверга, 27 октября, правоохранители начали выборочную предупредительную проверку мобильных телефонов местных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, в частности, на Telegram-каналы вроде "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в оккупации", "Вазелин" и прочие из этой категории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военную цензуру предполагает введенный указом президента России Владимира Путина режим военного положения в Запорожской области.

В пресс-службе администрации Бердянска рассказали, что если гражданин подписан на пропагандистские ресурсы, это вызывает подозрение. Кроме того, подписчиков подобных ресурсов рассматривают как пособников «киевского режима».

«В случае выявления факта, что гражданин подписан на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, на первый раз такой человек получает предупреждение», — сообщили власти Бердянска. За повторные нарушения гражданам грозит штраф или уголовная ответственность.

Путин с 20 октября ввел военное положение в четырех регионах страны — на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах, согласно закону, создадут координирующие органы — штабы территориальной обороны.