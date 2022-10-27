Путин вспомнил о сжигании книг нацистами в контексте культуры отмены

Владимир Путин вспомнил о сжигании книг нацистами в контексте отмены российской культуры

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» вспомнил о сжигании книг нацистами. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам Путина, если раньше от неугодных книг избавлялись нацисты, то сегодня отменой произведений искусства занимаются «западные родители либерализма и прогресса». «До сжигания книг дошли нацисты, а теперь до запретов [писателя Федора] Достоевского и [композитора Петра] Чайковского скатились западные родители либерализма и прогресса», — заявил глава государства.

Про сжигание книг в нацистской Германии Путин заговорил в контексте отмены российской культуры. Как отметил президент, «даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов».

«История все расставит на свои места и "отменит" не Достоевского, [поэта Александра] Пушкина и Чайковского, а тех, кто пытается их "отменить"», — резюмировал Путин.

Ранее Путин порассуждал о деспотизме словами Достоевского.