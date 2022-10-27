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17:37, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал о деспотизме словами Достоевского

Президент России Путин порассуждал о деспотизме на Западе словами Достоевского

Фото: Pavel Bednyakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин, выступая на сессии клуба «Валдай», порассуждал о деспотизме Запада словами писателя Федора Достоевского. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Говоря о культуре отмены и о том, что западные страны в любой критике в свой адрес видят «руку Кремля», глава государства вспомнил слова одного из персонажей романа Достоевского «Бесы» — нигилиста Шигалева. «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — процитировал Путин, подчеркнув, что к этому и пришли страны Запада.

По словам президента, самомнение деятелей, решивших, что они могут распоряжаться мировой культурой по своему усмотрению, «что называется, зашкаливает». Он подчеркнул, что через несколько лет их имен никто не вспомнит, «а Достоевский будет жить».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.

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Константин Лысяков
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