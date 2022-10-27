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08:39, 27 октября 2022Россия

В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов

В Курской и Ленинградской областях допустили начало «трудовой мобилизации» студентов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

К программе «трудовой мобилизации» студентов, которая началась в Кузбассе, готовы в Ленинградской и Курской областях. Об этом заявили в администрациях российских регионов, пишут «Известия».

В Курской области, как сообщил региональный комитет образования и науки, вузы готовятся начать работу по замещению сотрудников, которые перестали работать в связи с частичной мобилизацией. На рабочие места будут направлены студенты, если такой запрос от работодателей поступит, сказали в областной администрации.

В свою очередь в Ленинградской области, «трудовую мобилизацию» в настоящее время не реализуют, но там заявили, что готовы «рассмотреть такой опыт коллег из других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования».

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В Курганской области сообщили, что студенты выпускных курсов по инициативе губернатора Вадима Шумкова с этого учебного года проводят свой последний год обучения на предприятиях для получения необходимых практических навыков.

«Трудовая мобилизация — это принудительное привлечение населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время», — объяснил юрист Алексей Гавришев, подчеркнув, что в Кемеровской области и в других регионах к работе привлекают добровольно, а не принудительно.

Специалист отметил, что для тех студентов, кто начал работать в рамках «трудовой мобилизации», должны составляться индивидуальные планы, благодаря которым они смогут совмещать работу и учебу.

19 октября стало известно, что студенты начали замещать подпавших под частичную мобилизацию работников на заводах в Кемеровской области, а аналогичной мере прибегли и в Приморском крае.

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Анастасия Шейкина
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